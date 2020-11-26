الحبس لطالب جامعي كان يخبئ المهلوسات بصندوق بريد العمارة بغرض ترويجها

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء، بإدانة طالب جامعي، سنة ثالثة حقوق بجامعة الجزائر، بعام حبسا نافذا وغرامة قدرها 100الف دج.

وتمت إدانة الطالب الجامعي عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لأجل البيع.

وجرى توقيف المتهم “ف. ع” متلبّسا من طرف رجال الشرطة، أين كان بصدد عرض 8 أقراص مهلوسة على احد معارفه.

وجاءت العملية ، بعد معلومات مؤكدة، وردت الأمن الحضري بباب الزوار” عن تواجد شخص يروّج المخدرات بحي ” الدوزي”.

وتم حجز 3 أمشاط من الأقراص المهلوسة، تحوي 36 قرص “بريغبارين”، مخبأة داخل صندوق البريد، بالعمارة التي يقيم فيها المتهم.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بـ 8 ألاف و500 دج، من عائدات الترويج.

وخلال مثول المتهم للمحاكمة، أنكر ما نسب إليه خلال مجريات التحقيق الابتدائي.

ونكر ملكيته أو علاقته بالأقراص المحجوزة، بصندوق بريد العمارة.

فيما اعترف بالأقراص التي كان يحوزها، خلال عملية تفتيشه، ليؤكد بشأنها بأنها موجهة للاستهلاك، ناكرا عرضها على الغير بغرض ترويجها.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 الف دج، قبل ان تقرر المحكمة تسليط العقوبة السابق ذكرها.