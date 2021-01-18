الحبس لطالب جامعي يقود شبكة دعارة تتكون من 12 شخص ببلوطة

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلوطة من تفكيك شبكة دعارة تتكون من 12 شخص من بينهم 7 رجال و 5 فتيات تم ضبطهم في حالة تلبس بإقامة Lpp ببلوطة محادية للطريق السريع بن عكنون تيبازة.

تفاصيل قضية الحال حسب ماورد في الملف القضائي، تعود وقائعها الى تاريخ 8 جانفي من السنة الجارية اين تلقت مصالح الدرك الوطني عدة شكاوي من قبل المواطنين القاطنين بإحدى العمارات Lpp ببلوطة مفادها ان شخص يستغل مسكنه من اجل ممارسة الدعارة و استدراج الفتيات من اجل ممارسة الدعارة.

و بعد اخذ إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة، تمت مداهمة المسكن الواقع بحي 872 مسكن بن دادة أحمد قرية بلوطة بلدية سطاوالي ٫ اين ثم القبض على المتهمين في حالة تلبس ، كما تم ضبط بحوزتهم مشروبات كحولية.

و بعد التحقيق معهم ثبث ان المتهم الرئيسي المدعو (م.ك) طالب جامعي بالسنة الثانية بجامعة باب الزوار و مسير لشركة خاصة (أبرافنك) بحيدرة ٫ مستأجر ذلك المسكن، و بعد مثول المتهمين امام هيئة محكمة شراقة وجهت لهم تهم تتعلق بإنشاء محل للممارسة الدعارة و استدراج الفتيات من اجل ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات .

المتهمين و خلال مثولهم امام هيئة المحكمة عشية اليوم صرحوا انهم كانو بصدد الاحتفال بعيد ميلاد احد اصدقائهم حيث تم التعرف فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تنظيم تلك الحفلة.

هذا وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق المتهم الرئيسي الطالب الجامعي (م.ك) و التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين هذا.

و بعد المداولة اصدرت المحكمة في حقهم تسليط عقوبة عام حبس نافذ 50 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الرئيسي طالب الجامعي مع إصدار عقوبة 6 اشهر حبس غير نافذ و 20 الف دج غرامة مالية نافذة في حق باقي المتهمين .