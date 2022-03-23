الحبس لعامل بمحل إعتدى على عون مديرية التجارة

قدمت شرطة خميس مليانة أمام العدالة، عامل بمحل تجاري قام بالاعتداء على أحد أعوان مديرية التجارة أثناء مزاولة مهامه مع تمزيق وثيقة رسمية.

وفي التفاصيل، قدمت مصالح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، أمام العدالة، شخص يبلغ من العمر 34 سنة مقيم بخميس مليانة. وهو عامل بمحل تجاري جراء تورطه في قضية التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه مع تمزيق وثيقة رسمية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور من طرف مصالح الشرطة ضد المشتبه فيه. فور تلقي بلاغ بخصوص ذلك من طرف أعوان مديرية التجارة. الذين كانوا في مهمة عمل أول أمس تتمثل في مراقبة المحلات التجارية بغرض مكافحة المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. والتصدي لعمليات احتكار السلع المدعمة من طرف الدولة. حيث عاينوا احتكار عامل بمحل تجاري واقع بحي 950 مسكن لمادة الحليب. من خلال تخزينها والإدعاء بعدم توفرها بمحله.

المعني بعد إخطاره بإجراءات المتابعة التي ستتخذ ضده من طرف أعوان التجارة. قام بالتعدي على أحدهم مع تمزيق وثيقة رسمية.

كما قدمت مصلحة الضبطية الفضائية بالأمن الحضري الأول بخميس مليانة وفور استكمالها لكافة الإجراءات القانونية. الموقوف أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة التي خصته بعام ونصف حبس نافذة مع الإيداع.

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