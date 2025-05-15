الحبس لعامل نظافة بعد متابعته بترويج المؤثرات العقلية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للمدعو “ب.ز” عامل نظافة بمؤسسة سوناكوم على خلفية متابعته بترويج الأقراص المهلوسة من نوع البريڨابلين .

وحسب مادار بجلسة المحاكمة فقد تمت متابعة المتهم وفقا لاجراءات المثول الفوري، حيث تم توقيفه من قبل عناصر الامن بالعاصمة ،و ضبط بحوزته على 59 قرص من نوع البرڨابلين موجهة للترويج. بالاضافة كذلك إلى مبالغ مالية معتبرة وجدت بحوزة المتهم .

المتهم وبعد أن تم تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت له جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. حيث أنكر التهمة المنسوبة اليه وصرح أنه إشترى تلك المؤثرات العقلية من أجل إستهلاكها وليس من أجل بيعها كونه مدمن عليها.

وعن المبلغ المالي الذي عثر بحوزته ناتجا عن عائدات عمله كعامل نظافة ملتمسا من هيئة المحكمة بالعفو عنه وإفادته بأقصى ظروف التخفيف.

هذا وقد طالبت ايضا هيئة دفاعه بإفادته بظروف التخفيف كون ان موكلها يتستهلك المؤثرات العقلية. ولما ضبط من قبل عناصر الضبطية القضائية لم يكن برفقته أي شخص.

وعليه اكدت للمحكمة ان ملف الحال لا يوجد فيه لا العرض ولا التسليم. كما ان التفتيش الالكتروني لموكلها جاء سلبي ،ملتمسة في الاخير بأقصى ظروف التخفيف. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .

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