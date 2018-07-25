الحبس لعشريني أبعد قاصر وحرضه على الرذيلة بعين تيموشنت

أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة عين تيموشنت 18 شهرا حبسا في حق شخص أبعد قاصر مع تحريضه على فساد الأخلاق.

وقائع القضية تعود بعد أن تمكنت عناصر الأمن، ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع من توقيف شخص بقضية إبعاد قاصر مع تحريضه على فساد الأخلاق.

العملية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها والدة الضحية أمام مصالح الأمن الحضري الخامس تُفيد بأن إبنها قد تعرض إلى الإعتداء.

وأسفرت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من كشف وتحديد هوية المشتبه فيه.

حيث قامت ذات المصلحة، بإعداد خطة أمنية محكمة وتم توقيفه بالقرب من مسكنه.

وعلى إثر ذلك تم تحويله إلى مقر الأمن و عند تنقيطه على مستوى قسم المحفوظات تبين أنه محل بحث.

أين صدر قرار نهائي للحبس مع أمر بالحبس عن طريق الإكراه البدني، و يتعلق الأمر بالمدعو ع. ز 20 سنة

المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

أين صدر في حقه 18 شهر حبس نافذ و 200000 دج تعويض للضحية 100000دج غرامة مالية.