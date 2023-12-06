الحبس لعشريني حاول ازهاق روح ابن حيّه بطعنات خنجر بباب الوادي

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء بإدانة المتهم “ك،ح” 24 سنة، بعامين حبسا نافذا. عن تهمة محاولة القتل العمدي، راح ضحيّتها ابن الحي المدعو “ب،ح، ش “. لتعرّضه إلى طعنات سكين كادت تودي بحياته بضواحي باب الوادي، كون الإصابة اخترقت القلب ممّا أدى إلى تمزّق للشرايين ونزيف حاد.

ويُستخلص من وقائع القضية، التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة سيدي أمحمد، أنّه بتاريخ 2 أوت 2023. وبعد مشاجرة شهدتها إحدى الأحياء الشعبية ضواحي باب الوادي. بين الضحية ” ح،ش” وابن خالة المتهم “ك،ح” خلال الفترة الصباحية، قام هذا الاخير” بعد بعدما علم أن الضحية بالحي يبحث عنه. بالتوجه الى الحي محلّ إقامته،وقام بإحضار سكّين المطبخ من الحجم الصغير، ثم غادر المنزل العائلي باتجاه

ضحيّته. أين قام بمباراة ضحيته ب3 طعنات اثنين منها إصابته على مستوى الذّراع الأيسر، والأخرى أسفل القلب، ثمّ لاذ بالفرار، تاركا المجنى عليه ساقطا على الأرض متأثرا بالإصابة.

وتم في اطار التحريات في ملابسات الجريمة، تحديد هوّية الفاعل. وخلال ايقافه واخضاعه للتحقيق اعترف منذ الوهلة الأولى بضربه الضحية بواسطة سكين، في أماكن متفرّقة من جسمه لا يتذكّرها بالتدقيق.

كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، أن الضحية “شمس الدين” تعرّض إلى تمزّق كلي للأعصاب. وطعنتين عميقتين على مستوى الذراع الأيسر، مما أدى إلى تمزّق الغلاف الداخلي للقلب. وهي الوقائع التي حاول المتهم التراجع عن أقوالهت التي ادلى أمام قاضي التحقيق،قبل أن يأمر هذا الأخير بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. عن جناية محاولة القتل العمدي، وإحالته على محكمة الجنايات للمحاكمة، أين التمس في حقّه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.