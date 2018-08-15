الحبس لعشريني حاول السرقة والاعتداء على مسكن بتمنراست

أوقفت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تمنراست، شخص يبلغ من العمر 21 سنة.

الشخص متورط في قضية محاولة السرقة من داخل مسكن بالتسلق والكسر مع توافر ظرف الليل و محاولة الاعتداء بسلاح ابيض على ساكنيه.

تفاصيل القضية تعود إلى اتصال هاتفي للضحية على الرقم الاخضر بلغ من خلاله مصالح الشرطة، عن تعرض مسكنه العائلي بحي سرسوف الفيراي بتمنراست لمحاولة السرقة و الاعتداء.

وعلى إثر ذلك تنقلت عناصر الشرطة على جناح السرعة الى عين المكان لإجراء التدخل.

و بعد وصولهم و استغلال تصريحات الضحايا، تم توقيف أحد المتورطين بعد تكثيف عملية البحث و التحري و تحويله الى المقر،

بعد استكمال الاجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه اربع سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.