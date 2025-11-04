الحبس لعصابة أحياء متكونة 7 أشخاص حاولوا زرع الرعب وسط سكان بلوزداد

أمر قاضي بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 7 شباب رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ينشطون ضمن عصابة أحياء و حاولوا زرع الرعب وسط سكان بلوزداد.

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها بعد ان تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف 7 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة

قاموا باستغلال أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة لترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة متبوعة بالتهديد و الإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

وبعد التحريات الميدانية التي باشرها عناصر الأمن التي تمكنت من مداهمة الحي وتوقيف نشاط هذه الشبكة الإجرامية و تحديد هوية الأشخاص و توقيفهم، من بينهم أشخاص مسبوقين قضائياً، تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و 30 سنة.

حيث تم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتهم مع حجز، أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، مبالغ مالية من عائدات البيع غير المشروع لتلك الاقراص المهلوسة.

المتهمون وبعد تحويلهم على العدالة، وجّهت لهم جُنحة انشاء والانخراط و قيادة عصابة أحياء الغرض منها خلق جو انعدام الأمن في الأحياء السكنية وفرض السيطرة عليها وعرض المؤثرات العقلية على الغير ،هذا وقد أمر قاضي الجلسة بتأجيل جلسة محاكمتهم الأسبوع المقبل مع أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.