الحبس لعصابة إجرامية تروج الصاروخ بمنطقة درارية

أمر قاضي محكمة الجنح بشراڨة بإيداع عصابة متكونة من 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بعد قيامهم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بضواحي منكقة درارية بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف عناصر الامن التي تمكنت من القاء القبض على المتهمين. الذين تتراوح أعمارهم مابين 20 الى 30 سنة ، مسبوقين قضائيا. كانوا بصدد ترويج المؤثرات العقلية باستعمال دراجات نارية بضواحي منطقة درارية.

وبعد ترصد المتشبه فيهم و توقيفهم عثر بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية من نوع صاروخ كانت موجهة للترويج.

وبعد التحريات تم ضبط حوالي حوالي 1844 كبسولة من نوع البرڨابالين. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية بقيمة 100 مليون سنتيم ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد تحويل المشتبه فيهم على العدالة ،وجهت لهم ، جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض عرض و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.