الحبس لعصابة احياء زرعت الرعب بالعاصمة

امر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد بتأجيل محاكمة 7 أشخاص شكلو عصابة احياء الى الاسبوع المقبل ، مع الامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،وذلك بعد قيامهم بزرع الرعب وسط العاصمة .

تفاصيل قضية الحال مصالح الامن التي تمكنت من توقيف 7 أشخاص بحي بلكور بالعاصمة قامو بزرع الرعب وسط السكان،كما تم حجز بحوزتهم اسلحة بيضاء محضورة متمثلة في سيوف وسكاكين ،الى جانب حيازتهم للمؤثرات العقلية ، هذا وقد وجهت لهم تهم تكوين عصابة أحياء قامت بنشر الرعب وسط أحياء سكنية و المتاجرة و الترويج في المؤثرات العقلية مع الحيازة على أسلحة محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي