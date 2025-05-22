الحبس لعصابة حاولت تمرير 46 كلغ “كوكايين” نحو الولايات الشمالية

أمر قاضي القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بإيداع 8 اشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. بعدما ضبط بحوزتهم على 45 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين ،كانت موجهة للترويج ،عن طريق شاحنة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات. التي تمكنت من توقيف المتهمين من بينهم اشخاص مسبوقين قضائيا تترواح اعمارهم ما بين 20 الى 30 و40 سنة. تم توقيفهم على مستوى حاجز أمني بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بالأغواط. كانوا بصدد ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين عن طريق شاحنة لنقل البضائع الى شمال ولاية الجزائر. وبعد التفتيش الدقيق للشاحنة تم العثور بداخلها على 45 كلغ من المخدّرات الصّلبة من نوع الكوكايين ،كانت مخبأة بإحكام داخل أحد أجزائها. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم .

المتهمون وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين. و التوزيع والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين .