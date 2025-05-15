الحبس لعصابة خربت وسرقت أملاك تابعة للحماية المدنية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر.

ويتعلق الامر بكل من “ف.ع”,”ب.أ”,”ب.ر” مع التماس امر ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش . وذلك على خلفية قيامهم بسرقة ممتلكات تابعة للحماية المدنية.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال ، فإن المتهمين وحسب مادار بجلسة المحاكمة تمت متابعتهم بعد شكوى رفعها ضدهم مقاول لقيامهم باقتحام مشروع تابع للحماية المدنية متواجد بمنطقة بلكور بالعاصمة. وسرقة ابواب و نوافذ ,وكوابل اليمنيوم قام المتهمون بنزعها عن طريق مطرق وسرقتها ،بالاضافة الى سرقتهم ل 120 حنفية

المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة وجهت لهم جنحة السرقة بالتعدد. حيث انكروا التهم المنسوبة اليهم،و صرح المتهم “ف.ع” انه كان يشتغل بالمشروع وصاحب المشروع هو من قدم له هذا العمل ،وليس له اي علاقة بالمتهين الآخرين كل من “ب.أ”,”ب.ر” اللذان صرحا هاذان الاخيران انهما كان يذهبان المشروع من اجل المبيت نافيان قيامهما بعملية السرقة.

هذا وقد طالب الضحايا تعويض قدره 300 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصابهم ،في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.