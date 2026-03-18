الحبس لعصابة ضبط بحوزتها على أكثر من 1800 قرص “صاروخ” بعين البنيان

عالجت محكمة الجنح بالشراڨة في العاصمة ملف قضية عصابة متكونة من 10 شباب. تم العثور بحوزتهم على اكثر من الف و 800 قرص من المؤثرات العقلية من نوع الصاروخ. موجهة للترويج بمنطقة عين البنيان بالعاصمة

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها إلى تمكّن مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على 8 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة ينشطون بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. بضواحي منطقة شراڨة فيما يتواجد شابين اخرين في حالة فرار . وبعد توقيفهم وتفتيش منازلهم ضبط بحوزتهم على الف و 800 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع من بينها الصاروخ،كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم .

وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم جنح حيازة و نقل وتخزين المخدرات بطريقة غير شرعية.

بمثول المتهمين الموقوفين امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة. و يتعلق الامر بكل من (ي.س.سفيان) ،(ق.محمد),(ب.داود) ( ب.سمير),(ج.عبد الله) ،(ب.طارق )(ب.عادل),(س.سفيان). أنكرو التهم المنسوبة إليهم وكل واحد حاول أن يحمل المسؤولية للاخر.

وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع التماس تأييد أمر بالقبض لشابين بقيا في حالة فرار. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور