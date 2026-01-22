الحبس لعصابة قامت بالسطو على منزل سيدة وسرقة طيور “الكناري” ومبالغها المالية 

تمكنت مصالح امن العاصمة من تفكيك شبكة اجرامية ينشطون في السرقة و السطو على منازل المواطنين باحياء العاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال ، العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد تلقي شكاوي من مواطنين تعرضت منازلهم للسرقة ، التحريات التي قام بها محققو ذات الفرقة، مكنت من تحديد وتوقيف المشتبه فيهما شابين في العقد الثاني و الثالث من العمر .

وحسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة ،المتهمان قاما بالسطو على منزل سيدة في العقد الرابع من العمر الواقع بشارع “ميسونيي بالعاصمة” مع كسر ابواب المنزل واقتحام منزلها وسرقة مبلغ مالي بقيمة 70 مليون سنتيم ،بالاضافة الى مبالغ مالية اخرى بالعملة الصعبة و كذلك 6 طيور من نوع “كناري”.

المتهمان واثناء مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما جنحة السرقة بالتعدد والكسر

حيث طالبا العفو من هيئة المحكمة و افادتهما بطروف التخفيف ،فيما طالبت الضحية من هيئة المحكمة قبول تاسيسها طرف مدني في قضية الحال ،والزام المتهمان ان يدفعا لها تعويض بقيمة واحد مليون دج عن الضرر الذي أصابها.

من جهة اخرى التمس وكيل الجمهورية ضدهما تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى الاسبوع المقبل.