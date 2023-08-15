الحبس لعصابة متكونة من 13 شخص تتاجر بالمؤثرات العقلية

امر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بإيداع عصابة متكونة من 13 شخص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع وضع شخصين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية هذا بعد قيام عناصر. و افراد الشبكة الإجرامية بالمتجارة في المخدرات و المؤثرات العقلية بنواحي منطقة القبة وحسين داي بالعاصمة. مع زرع الرعب وسط السكان.

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية الحيازة. على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي وحيازة ألعاب نارية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي. التي تمكنت من توقيف 15 شخص مشتبه فيهم بالمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية. مع حجز بحوزتهم حوالي 377 كبسولة من المؤثرات العقلية ،وكمية من المخدرات الصلبة. من نوع “القنب الهندي” مقدرة بـ 170 غرام، اسلحة بيضاء محضورة متمثلة في 26 سلاح أبيض. وكلب شرس يستعمل كسلاح موجه للتعدي ،و شماريخ ،و مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات بيع تلك السموم .