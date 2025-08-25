الحبس لعصابة متكونة من 4 أشخاص لمتابعتهم بترويج “الاكستازي” بالعاصمة

أمر التحقيق بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد ان ضبط بحوزتهم على 236536 قرص من المؤثرات العقلية من نوع “الإكستازي ” كانت موجهة للترويج بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل عناصر الشرطة القضائية بأمن العاصمة. التي تمكنت من تفكيك عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من اربعة أشخاص. تترواح اعمارهم بين 20 الى 30 سنة مسبوقين قضائيا في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،كما تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم تقدر بازيد من مليار سنتيم ،في حين تم حجز كمية من الكوكايين تقدر 460 غ ، الى جانب ثلاثة مركبات كانت تستعمل في ترويج السموم .

وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية نقل وتخزين و البيع للمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية.

