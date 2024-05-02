الحبس لعصابة متكونة من 9 أشخاص بصدد ترويجها لـ1 كلغ من الكوكايين

امر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڨة بإيداع شبكة إجرامية دولية متكونة من 9 اشخاص. تتراوح اعمارهم مابين 20 الى 30 سنة يقومون بالإستراد والإتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية ببوشاوي. التي تمكنت من توقيف المتهمين المسبوقين قضائيا. كانوا بصدد ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين بعدة أحياء ببئر مراد رايس والشراقة. حيث تم ضبط بحوزتهم على 1 كلغ من المخدّرات الصّلبة من نوع الكوكايين. ونصف صفيحة من المخدرات “قنب هندي” ،اضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم .

المتهمون وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين و التوزيع. والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين والقنب الهندي. تبييض الأموال عن طريق إكتساب وحيازة وإستخدام ممتلكات من العائدات الإجرامية.