الحبس لعصابة مختصة في تزوير السجلات التجارية والدفاتر العائلية بعين بنيان

أمر قاضي محكمة الجنح بباب الواد بإيداع عصابة متكونة من شابين في العقد الرابع من العمر على خلفية قيامهما بتزوير سجلات تارية و الدفاتر العائلية.

المتهمان حسب مصادر النهار تم توقيفهما من قبل عناصر الدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين بنيان.

وبعد توقيف السيارة من قبل عناصر الدرك اثناء المراقبة المرورية وتفتيش وثائق السيارة. حيث تم العثور بحوزتها على وثائق هوية مزدوجة و تبين بعد التحريات انها مزورة.

كما ضبط بحوزتهما على ملفات قاعدية، وثائق مزورة و أختام مزورة. بالإضافة إلى أدوات ومعدات كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

وبعد تحويل المشتبه فيهما الى العدالة و التحقيق معهما تبين ان أنهما ينشطان في مجال التزوير. واستعمال المزور والنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق تزوير وثائق الهوية وسجلات تجارية، دفاتر عائلية. حيث وجهت لهما جنح النصب و التزوير و إستعمال مزور في سجلات تجارية وإدارية.