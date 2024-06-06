الحبس لعصابة مختصة في سرقة المنازل بعين بنيان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات تراوحت بين عامين الى 7 سنوات حبسا نافذا. لعصابة مختصة في سرقة المنازل بمنطقة عين بنيان كل من “ب.ف” ،”ق.إ” ،”ح.ع”،”ب.ف” مختصة في سرقة المنازل .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية مفادها تواجد شخص مغترب طاعن في السن. تعرض إلى السرقة بالعنف داخل مقر إقامته بمدينة عين البنيان بالعاصمة.

كما تعرض صاحب المنزل للإعتداء الجسدي من طرف مجهولين ملثمين قاما باقتحام منزله عن طريق كسر النوافذ. وبمجرد دخولهما المنزل قاما بغلق فمه والإعتداء عليه بالضرب و ضربه بواسطة قضيب حديد مهددين إياه. بالقتل في حالة الصراخ مع ربطه، وشرعا في تفتيش منزله. و سرقة مبالغ مالية من العملة الوطنية. قدرت قيمتها اكثر من 150 مليون سنتيم ، بالإضافة كذلك إلى هاتفه وساعة يد ثمينة.

وبتفتيش منازل بقية المشتبه فيهم تم استرجاع بعض المسروقات ،و تم إنجاز ملف جزائي. ضد المشتبه فيهم لأجل تهم السرقة باستعمال العنف

و جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

فيما التمست هيئة دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بان يدفعو للضحية مبلغ 10 ملايين دج.كتعويض. كما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ 20 جوان .