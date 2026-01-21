الحبس لعصابة من 6 أشخاص يُروّجون المهلوسات بأحياء العاصمة

أمر قاضي محكمة الجُنح بسيدي امحمد بإيداع عصابة متكونة من 6 شباب من بينهم امراة رهن الحبس المؤقت بعد قيامهم بترويج أقراص مهلوسة من نوع اكستازي بالعاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، جاء تحريك الدعوى العمومية عقب معلومات بلغت إلى مصالح الضبطية القضائية بخصوص امراة في العقد الرابع تقوم بترويج المؤثرات العقلية. وبعد عملية ترصد تمّ توقيفها

وتوقيف 5 شباب آخرين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة.

حيث أسفرت عملية تفتيش هاتف نقال أحد عناصر هذه الشبكة، عن العثور على فيديوهات تضم مؤثرات عقلية معروضة للبيع. بالإضافة كذلك إلى محادثات إلكترونية بينهم. وباستغلال إذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم تم العثور على أكثر من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع الاكستازي. مبالغ مالية قيمتها اكثر من 300 مليون سنتيم ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم. بالاضافة كذلك إلى مركبات سياحية تستعمل في نقل تلك السموم.

المتهمون وبعد تحويلهم إلى العدالة، وجهت لهم تهم تتعلق بإنشاء جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة قصد البيع. الوضع للبيع مواد مخدرة، الإخفاء وجنحة تبييض الأموال.

