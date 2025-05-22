الحبس لعصابة من 9 أشخاص زرعوا الرعب وسط سكان شراڨة

أمر قاضي محكمة الجنح بالشراڨة بالعاصمة بإيداع عصابة متكونة من 9 أشخاص مسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعد زرعهم الرعب وسط سكان مدينة شراقة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة. التي تمكنت من توقيف المتهمين من بينهم أشخاص مسبوقين قضائيا. بعد أن قام سكان مدينة شراقة بالابلاغ عنهم اثر قيامهم بزرع الرعب وسط سكان. كما ضبط بحوزتهم على 9 أسلحة بيضاء ممثلة في سيوف و سكاكين من نوع “بوشية” ،و20 قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين. بالإضافة كذلك إلى 6 العاب نارية و بندقية صيد

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بإنشاء و الإنخراط في عصابة أحياء ، المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة. بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

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