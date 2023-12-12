الحبس لعصابة من 9 اشخاص بعد ترويجهم حوالي 5 كغ كوكايين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بشراڨة بإيداع عصابة متكونة من 9 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة وذلك بعد قيامهم بترويج المخدرات من نوع مادة الكوكايين. و المؤثرات العقلية من نوع سوبيتاكش بضواحي منطقة شراڨة .

وبعد التحريات والقاء القبض على افراد و عناصر هذه الشبكة الاجرامية من طرف مصالح الامن. تم العثور بحوزتهم على 5 كيلو من نوع كوكايين. الى جانب 300 علبة من الاقراص المهلوسة من نوع سوبيتاكس.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة و تخزين وبيع المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة .