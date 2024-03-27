الحبس لـ” الحاج بوعلام ” وشريكه “كلونديسان” نصبا على المواطنين مقابل سكنات social موقع “بابا حسن”

أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة، في الإطاحة بعصابة نصب واحتيال، يقودها سائق سيارة أجرة غير شرعي ” كلونديستان”. وشريكيه المتهمين، أوقعت بعشرات المواطنين، واستولت على أموالهم. نظير تمكينهم من سكنات ذات صيغة ” اجتماعي” بمنطقة بابا حسن بالعاصمة.

بحيث توصلت التحريات الميدانية أن المتهم الموقوف المدعو ” الحاج بوعلام” كان يوهم ضحاياه عم طريق شريكه جاره بالحي. ” كلونديستان ” المدعو ” ج الله. ناصر” بأنه تربطه صداقة وطيدة مع سائق رئيس لمجلس الشعبي الوطني. الذي يتمتع بعلاقات ومعارف واسعة يستطيع من خلالها قضاء حاجة المواطنين الذين هم في حاجة ماسة للسكن.

كما مكنت التحقيقات من تحديد هوية المتهم الثالث المدعو ” الذي كانت مهمته جلب الملفات الادارية مع الاموال. وجمعها من الضحايا وتسليمها ل” ناصر ” قبل أن يأخذها الى الحاج بوعلام” لتمحصها.

وفي موضوع القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، أين مثل المتهم الرئيسي ” الحاج بوعلام “. وشريكه المتهم الثاني ” ج. الله . ناصر” للمحاكمة للمحاكمة برفقة متهم ثالث. الذي قاده الطمع ليلعب دور الوساطة في عمليات نصب قاربت مبلغ 3 ملايير سنتيم. في صفقات كاذبة ابرمها المتهم “الحاج بوعلام” وشريكه “ناصر” تتعلق بتسليم قرابة 2000 وحدة سكنية بصيغة ” اجتماعي ” بموقع ” بابا حسن ” غربي العاصمة.

اعترافات المتهم..

واعترف المتهم ” ناصر ” بعظمة لسانه بأن مهمته كانت تسلم ملفات السكن من الضحايا، بحيث كل ملف يرفق معه مبلغ مالي 4000دج. كتسبيق versement “، ومن ثمة يسلمها لجاره ” الحاج بوعلام ” الذي كان يخبره بان يعلم الضحايا. بأنه له صديق مقرب و” معرفة” مع سائق رئيس المجلس الشعبي الوطني ، الذي بامكانه قضاء حاجتهم قي السكن.

كما أقر بأنه قام بدوره بتكليف جاره المتهم الثالث بجمع الملفات من الضحايا مع الأموال للاسراع في العملية خاصة مع كثرة الطلب المتزايد.

وحضر من الضحايا الضحية “ن. وليد ” الذي صرح للمجلس بأن المتهم ” ناصر ” بعد أن سلمه الملف الخاص بالسكن مع مبلغ 4000دج. أخبره مع باقي الضحايا بان المبلغ الإجمالي المطلوب جلبه من طرف ” الحاج بوعلام”. هو 3 ملايير قبل دخولهم إلى سكانتهم التي ستكون جاهزة يوم 5 جويلية 2024، بمدينة بابا حسن.

والتمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم، في حين أحالت رئيسة الجلسة القضية للمداولة الاسبوع المقبل.