الحبس لـ 11 شخصا بتهمة إنتهاك حرمة مقبرة والمشاجرة في بسكرة

أخبار الجزائر
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الحبس لـ 11 شخصا بتهمة إنتهاك حرمة مقبرة والمشاجرة في بسكرة
بقلم علي رحاب

اودع قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة 11 شخص الحبس المؤقت و أفرج عن اثنين على خلفية متابعتهم بجرم وتحطيم ملك الغير.

وقائع القضية تعود لمساء أوّل أمس أين شهدت مقبرة البخاري شجار بين عديد الشباب تطلب تدخل قوات الأمن التي تمكنت من توقيف الشجار وأوقفت 13 شخص.

توبعوا بالتهم السالفة الذكر، ووفق مصادر النهار اون لاين فإن اسباب الشجار تعود لخلاف بين بعض الشباب تدخل بعده مناصروا كل طرف.

وإستعملت في ذلك اسلحة بيضاء مختلفة تم حجزها من قبل مصالح الامن.

ليتم تقديم المتهمين مساء هذا الخميس أمام قاضي التحقيق  بعد أن مثل المتهمين أمام وكيل الجمهورية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=830215

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