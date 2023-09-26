الحبس لـ 4 شباب ضبط بحوزتهم أزيد من مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع 4 أشخاص وهم شباب في مقتبل العمر رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش بعد تحقيق معمق معهم.

وتم العثور بحوزتهم على اكثر من 1 مليون و 500 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات. كانت موجه للبيع بالعاصمة و بالضبط بجامع ليهود، اضافة كل من منطقتي هراوة و اولاد فايت.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية. التي تمكنت من الإطاحة بعناصر و أفراد الشبكة الإجرامية.

وتم ضبط على مستوى مستودعين بهراوة دائرة الرويبة وأولاد فايت دائرة الشراقة ما يقارب تقارب قيمتها السوقية حوالي 40 مليار سنتيم. كانت موجهة للمتاجرة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما تم ضبط واسترجاع حوالي 2 73290 وحدة من الشماريخ المعروفة بـالبوق 1233000 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجرائم التهريب الدولي للمفرقعات. وبضاعة محظورة على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. استعمال مخازن ووسائل نقل ،تداول ونقل وبيع بضائع محظورة. إنشاء ورشة سرية لاصطناع موادمف رقعة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، مع العود.