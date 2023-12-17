الحبس لـ 7 أشخاص بعد سرقتهم المواطنين والاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء

امر قاضي محكمة الجنح بشراڨة بإيداع عصابة متكونة من 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة بعد قيامهم بسرقة المواطنين بواسطة اسلحة بيضاء محظورة. و تهديدهم على مستوى منطقة دويرة ،هذا وقد وجهت لهم جنحة السرقة بالتعدد مع التهديد

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالخرايسية بدويرة. التي تمكنت من القاء القبض على افراد وعناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي تتراوح أعمارهم بين 20 الى 30 سنة ،قامو بسرقة سيارات و الدراجات النارية النارية الخاصة بالمواطنين. مع تهديدهم بالاعتداء بواسطة اسلحة بيضاء محضورة مثمثلة في السيوف من مختلف الاحجام و الأنواع.

و حسب مصادر النهار ان افراد هذه العصابة كانت تستعمل شاحنة صغيرة تستعمل لنقل المسروقات التي تم حجزها. من بينها الدراجات الناريةو الهواتف النقالة. و سيارات خاصة ببعض المواطنين الى جانب مبالغ مالية ناتجة عن السرقة ،و كذلك مختلف الاسلحة البيضاء من مختلف الاحجام و الانواع التي كانت تستعمل في عملية السرقة.