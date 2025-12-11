 الحبس لـ 9 أشخاص حاولوا التحايل للاستفادة من 750 أورو منحة السفر للخارج 

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بيانا حول توقيف 9 أشخاص حاولوا التحايل للاستفادة من 750 أورو منحة السفر للخارج.

وحسب بيان لمحكمة سوق أهراس، فإنه “بتاريخ 11-12-2025 قام حراس الحدود بسوق أهراس بتوقيف المدعوين (بوراس بوجمعة - بومعزة سراج الدين – حمادنة محمد الطاهر – مرايحية مروان) وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي، بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو.

وقد ارتكبوا هذه الوقائع من أجل التهرب من الشروط القانونية التي تفرضها الاستفادة من هذه المنحة، لا سيما مدة الإقامة خارج الوطن. وبتفتيش المعنيين عثر بحوزته كل واحد منهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 750 أورو.

كما تم توقيف المدعوين (زلاقي بدري – جوايدية الباجي – بن طالب أيمن – بريكي يعقوب – كحايلية سيد علي) وهم يحاولون الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية بعد خروجهم منه بطريقة قانونية وعودتهم اليه بطريقة غير شرعية. وهذا بعد أن استفادوا من قبل من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو، لتبرير صرفهم لها وفقا لما يحدده التنظيم.

وبعد التحقيق الابتدائي الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة، تم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ اليوم أمام نيابة الجمهورية ومتابعتهم بموجب إجراءات المثول الفوري.

ووجِّهت لهما جنح الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

هذه الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، والمواد 01 و 01 مكرر من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وعند مثول المتهمين التسعة أمام المحكمة، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وأجِّلت القضية إلى جلسة 18-12-2025 .