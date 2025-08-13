الحبس لـ11 امرأة شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء العناية الجسدية بالعاصمة

أمر قاضي محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة اليوم بإيداع 11 إمراة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد أن شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء مايعرف بالمساج بمنطقة بن عكنون بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعدما تمكنت من مصالح الامن من مداهمة مركز خاص بالعناية الجسدية ببن عكنون بالعاصمة. مشبوه في عملية ممارسة الدعارة. حيث تم توقيف 11 إمراة يعملن بالمركز ينحدرن من عدة ولايات بالعاصمة.

وبعد تفتيش المكان من طرف عناصر الأمن تم العثور بحوزتهن على مبالغ مالية معتبرة ما يقارب 100 مليون سنتيم. وأقراص منع الحمل، و مانع للحمل ومقومات جنسية الى جانب أغراض أخرى ،وبعد التحريات تبين ان المركز يقدم ايضا خدمات مشبوهة. خاصة بالجنس عن طريق تطبيق ” السناب شات ” مقابل مبلغ يقدر بقيمة ثمانية آلاف دينارجزائري .

المتهمات تترواح أعمارهن مابين 20 و 40 سنة, وبعد مثولهن امام هيئة المحكمة تم وضعهن رهن الحبس المؤقت. فيما لازالت صاحبة المركز متواجدة في حالة فرار. وتم وضع 6 شباب اخرين تحت اجراء الرقابة القضائية الى حين محاكمته. هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة انشاء محل للممارسة الدعارة. وجنحة اغراء الغير على ممارسة الدعارة. مع تاجيل جلسة محاكمتهم الى تاريخ 27 اوت .