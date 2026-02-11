الحبس لـ18 شابا توبعوا بتهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر

انطلقت يوم أمس الثلاثاء محكمة الجُنح بسيدي امحمد، محاكمة 18 شابا متواجدون رهن الحبس المؤقت من بينهم شيخ في العقد السادس من العمر تحت اجراء الرقابة القضائية، لمتابعتهم بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قوارب قوية المحركات ومجهزة بوسائل اتصال متطورة، إضافة إلى المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية مع جنحة حيازة جهاز حساس. حيث التمست النيابة ضدهم تسليط عقوبة 12 سنة حبسًا نافذًا.

المتهمون حسب ما جرى بجلسة المحاكمة، كانوا يقومون بتهريب الشباب عبر قوارب الموت إلى الضفة الغربية إسبانيا، مقابل استلام مبالغ مالية باهضة، كما تم العثور بحوزتهم على مخدرات و أقراص مهلوسة، كما تمّ العثور بحوزتهم على جهاز حساس، حيث جرى تحويلهم على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري لمتابعتهم بجنح تهريب المهاجرين، وحيازة و استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وجنحة تعريض حياة المهاجرين للخطر.

حيث أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وصرّح معظهم أنهم يعملون في مجال الصيد البحري، فيما صرّح البعض أن لديهم قوارب صيد يستعملونها في مجال الصيد وليس لديهم أي علاقة بتهريب المهاجرين، كما أضاف البعض الآخر أن الأقراص المهلوسة التي تم العثور عليها بحوزتهم كانت بغرض الاستهلاك الشخصي وليس للمتاجرة، ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم. وبعد غلق باب المرافعات، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.