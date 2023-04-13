الحبس لـ3 أشخاص بتهمة تهريب المؤثرات العقلية داخل علب المكملات الغذائية

اصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع إمراة رفقة شخصين آخرين الحبس المؤقت بعد قيامهم بتهريب المؤثرات العقلية عن طريق إخفائها في مكبرات الصوت و علبة مكملات الغذائية.

وتمت معالجة تفاصيل قضية الحال من قبل الشرطة القضائية لأمن دائرة باب الواد، التي تمكنت من ضبط المتهمة متلبسة بحقائب سفر تحتوي على هذه السموم مخفية داخل أكياس الشاي بعد عودتها إلى أرض الوطن داخل سيارة أجرة.

حيث عثر بحوزتها على كمية من الأقراص والمؤثرات العقلية تقدر بـ13680 قرص مهلوس. بالإضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم.

هذا وقد وجهت لهم تهم جلب وإستراد المؤثرات العقلية بطريقة غير الشرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحيازة قصد التخزين والنقل والشراء المؤثرات والمخدرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي الترويج.