الحبس لـ3 أشخاص ضبط بحوزتهم أكثر من قنطار “اكستازي” في العاصمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. هذا بعدما ضبط بحوزتهم على قنطار و 25 كيلو غرام من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي”.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف المتهمين. كانوا بصدد تهريب كمية من المخدرات الصلبة كانت مموهة داخل مركبة قادمة من ميناء مرسيليا. كما تم ضبط على اكثر من 300 ألف و960 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”. قدر وزنها الإجمالي بـ 01 قنطار و25كلغ ،ط.

وحسب ما جرى بالتحقيق التحريات بينت ان مصدر تلك المخدرات كانت قادمة تحت إشراف بارون المخدرات يسير هذه الشبكة الإجرامية بين المغرب وأوروبا. حيث تم تمريرها على متن مركبة، إنطلاقًا من ميناء مرسيليا بفرنسا نحو ميناء الجزائر العاصمة.

في حين، تم توقيف سائق المركبة الذي كُلف بإدخالها إلى أرض الوطن. وهو بصدد تسليمها لشخص آخر على مستوى أحد أحياء العاصمة. وبعد تفتيش دقيق للمركبة قامت به مصالح الامن تم ضبط كمية من المخدرات الصلبة. فاق وزنها قنطار مخباة بأحكام داخل مخابئ سرية في المركبة .

كما وجهت للمتهمين تهم من بينها جناية إستيراد وتصدير مخدرات بطريقة غير مشروعة. وجناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطها جناية عرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها قصد البيع وتخزينها وتوزيعها. وتسليمها وشحنها ونقلها بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة اجرامية منظمة.

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