الحبس لـ3 شباب قاموا بترويج المخدرات أمام مدرسة إبتدائية بالعاصمة

التمس عشية اليوم الثلاثاء وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لثلاثة شباب بعد عرضهم المخدرات أمام مدرسة ابتدائية بالمدنية بالعاصمة

المتهمون تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنة قاموا بعرض كمية من المخدرات. وترويجها على التلاميذ بعد خروجهم من المدرسة بمنطقة المدنية بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال مثل المتهمون عشية اليوم امام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة ترويج المخدرات وعرضها على الغير وذلك عقب توقيفهم من قبل عناصر الأمن.

حيث عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي الى جانب مبلغ مالي ناتج عن ترويج هذه السموم.

المتهمون واثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكروا التهمة المنسوبة اليه وصرحوا انهم قاموا بشرائها بغرض استهلاكها وليس لبيعها. ملتمسين من هيئة المحكمة بإفادتهم بظروف التخفيف، وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط العقوبة السالف ذكرها، حددت القاضي النطق بالاحكام الى جلسة لاحقة.