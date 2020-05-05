الحبس لـ4 أشخاص في قضية المتاجرة بالمخدرات في باتنة

أمر مساء اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة باتنة الإبتدائية، بإيداع 4 اشخاص الحبس المؤقت، ووضع آخر تحت الرقابة والافراج عن امرأة.

وجاءت هذه الأحكام، عن قضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية، عندما تمكنت مصالح الأمن من حجز 31 كلغ كيف.

بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم قدر بـ3 ملايير سنتيم، من عائدات المتاجرة غير الشرعية في هذه المواد.

وهي العملية التي مكنت من توقيف 6 أشخاص من أصل 12 متهما في القضية، حيث ما زال البحث متواصلا عن العناصر الـ6 الفارين.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن أفراد العصابة ينحدرون من عدة ولايات من بينها باتنة وأم البواقي.