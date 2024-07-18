الحبس لـ4 شباب كانوا بصدد ترويج 30 الف قرص مهلوس بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس بإيداع أربع شباب رهن الحبس المؤقت بسجن قليعة . كانوا بصدد ترويج حوالي 30 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع البريڨابالين .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس. بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية. التي تمكنت من توقيف هذه الشبكة الإجرامية التي تمتهن نشاط الإتجار بالمؤثرات ،وتم توقيف المتهمين على متن سيارة. كانت موجهة للترويج تلك المؤثرات بالعاصمة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على اقراص مهلوسة من نوع البريغابالين مخبأة بإحكام في أماكن متفرقة من السيارة، هذا وقد تم حجز مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم اكثر من 600 مليون سنتيم .

هذا وقد للمتهمين بعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم جناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال ،مع امر إيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في القضية.