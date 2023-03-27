الحبس لـ4 شبكات إجرامية روجت 42 كلغ من المخدرات وما يقارب 12000 قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق الغرفة السابعة بمحكمة سيدي امحمد بإيداع اربعة شبكات إجرامية متكونة من 13 شخص الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. افراد هذه الشبكات كانت بصدد ترويج 42 كلغ من المخدرات وما يقارب 12000 قرص من المؤثرات العقلية من نوع البرڨابالين بمختلف ولايات الوطن من بينها الجزائر العاصمة.

كما وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية للمتاجرة واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود.

حيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS). التي تمكنت من افراد هذ الشبكات الاجرامية الي تتكون من 13 شخص ، كانت تنشط عبر بعض ولايات الوطن. من بينها العاصمة حيث تم ضبط وحجز 42 كلغ من المخدرات و 11850 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. بالإضافة الى ثلاثة مركبات سياحية ودراجتين ناريتين ،في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا.