الحبس لـ6 رعايا أفارقة بتهم ممارسة السحر والشعوذة والدعارة

قضت محكمة الشراقة، مساء اليوم، بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 رعايا أفارقة من جنسية مالية من بينهم امرأتان، 5 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهمة ممارسة طقوس السحر والشعوذة وإنشاء وكر لنشر الفسق والدعارة، والإقامة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.

وجاء توقيف المتهمين في قضية الحال، عقب تحريات حثيثة قامت بها مصالح الضبطية القضائية بخصوص نشاط مشبوه لرعايا افارقة حولوا احد المساكن لوكر لممارسة الدعارة، بالإضافة إلى ممارسة أعمال السحر و الشعوذة، وخلال عملية تفتيش ومداهمة للمحل، تم ضبط به 6 رعايا افارقة من بينهم فتاتين، إحداهما كانت في وضع مشبوه، كما اسفر تفتيش المسكن على العثور على معدات وأغراض وطلاسيم لممارسة أعمال السحر والشعوذة وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

الرعايا الأفارقة، أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم من تهم، معترفين بالإقامة بطريقة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.

وفي ملف ثاني توبع رعيتان من بين المتهمين السابقين في ملف منفصل بتهمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني الجزائري، وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتهما الافريقية تفيد قيامهما بتحريض ابنتها صاحبة 15 على فساد الاخلاق، وأكدت أنها تضررت من هذا الفعل رغم ثقتها فيهما. وعليه قضت المحكمة بإدانتهما ب 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.