الحبس لـ6 شباب بعد متابعتهم بتهريب “حراڨة” عبر قوارب الموت !

أمرت قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 6 شباب في العقد الثاني و الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش بعد محاولتهم لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية نحو إسبانيا عبر قوارب صيد.

وذكر ملف القضية أن المتهمون يتراوح عددهم 25 متهما من بينهم فتاة في العقد الثاني من العمر واطفال قصر لايتجاوز سنهم 18 سنة ، ويتعلق الامر بكل من (س.ب),(ا.ي),(ش.ح),(ع.س) (ع.ه),(ي.ي) ,(م.ع) ،(ع.ف)(ز.ع) ،(ب.أ) ،(ب.و),(ب.م)

(أ.س),(م.ع),(ش.م)(ص.و) (س.ر)(ط.م)(ب.أ),(ع.م) (س.م),(م.)(ي.ح),(ع.ه).(ب.م)

تم توقيفهم من قبل خفر السواحل كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الحزائر العاصمة.

وبمثولهم أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، وجهت لهم تهم تتعلق بتهريب المهاجرين. جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع جنحة تهديد مهاجرين من بينهم أطفال قصر ،هذا وقد أمرت قاضي الجلسة بتأجيل جلسة محاكمتهم إلى الأسبوع المقبل مع وضع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت. فيما بقية 19 متهما في حالة إفراج الى غاية محاكمتهم .

