الحبس لـ7 أشخاص يمتهنون نشاط منافي للأخلاقيات والآداب العامة في شهر رمضان

اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس حكما يقضي بإدانة 7 اشخاص (ب.أ.س),(ب.س),(ل.ل),(ب.م.ن),(ط.ر),(ز.إ),(ك.ع). بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد متابعتهم في قضية ممارسة الفسق والدعارة تحت غطاء نشاط تجاري من نوع العناية الجسدية في شهر رمضان المبارك .

تفاصيل وحيثيات القضية تعود بعدما تمكنت مصالح الامن من مداهمة منزل بدالي ابراهيم. وتوقيف 7 أشخاص من بينهم 4 نساء. حيث تم العثور ايضا على مبالغ مالية معتبرة، و أقراص مانعة للحمل الى جانب أغراض أخرى.

المتهمون و اثناء مثولهم امام قاضي الجلسة وجهت لهم تهم انشاء محل لممارسة الفسق و الدعارة استدراج شخص قصد ممارسة الدعارة. و اقتسام مواردها طبقا للمواد 343 و المادة 348 من قانون العقوبات الجزائري. هذا وقد التمس وكيل الجمهورية لهم تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 100 الف دج ,وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.