الحبس لفلاح أحرق نفايات مدجنته فتسبب في حرق غابات بوحيثم بأقبو

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف المدعو ” م.صفيان” فيما برأت المتهم الثاني الموقوف معه في نفس القضية المدعو “أ.محمد”.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تراوحت بين ال20و10 سنوات سجنا نافذا. في حق كلا المتهمين لمتابعتهما بجنايات القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية و إستقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق بن الرعب في أوساط السكان. و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص. و تعريض حياتهم وأمنهم للخطر و المساس بممتلكاتهم و وضع النار عمدا في أملاك مملوكة للغير.

ويتعلق الأمر بنشوب حريق في مدجنة المتهم ” صفيان” بعد حرقه النفايات في برميل بغرض تنظيف الأماكن. مما تسبب في التهام 03 هكتار من الأحراش و 28 شجرة من الصنوبر الجبلي.

وكشفت جلسة المحاكمة أن الوقائع المتابع لأجلها المتهمين الموقوفين تعود وقائعها الى تاريخ 23/07/2023 في حدود الساعة الثانية زوالا. تلقت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتمقرة ، مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين. مفادها نشوب حريق بقرية بوحيثم بلدية بوحمزة.

وبالتنقل إلى عين المكان بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأقبو ليتم الشروع في إطفاء النيران بمساعدة سكان القرية. وكذا تنفيذ مخطط الحماية والوقاية المتعلق بحماية السكان والممتلكات .

التحقيق يكشف..

وتبين في اطار التحقيق ام الحريق نشب في صبيحة نفس اليوم الوقائع على الساعة 08:00 صباحا. اين قام صاحب المدجنة المسمى “م. صفيان” بتنظيف المدجنة الخاصة به ، وحرق النفايات ، بالقرب منها باستعمال ولاعة. لحرق الأكياس الورقية المخصصة للأعلاف الموضوعة داخل برميل حديدي، وكلف العامل لديه المسمى “ا.محمد”. بإخمادها وإطفاء النار بعد إنتهاء عملية حرق النفايات كليا في حدود الساعة التاسعة صباحا قام بإطفائها بإستعمال الماء بعد لحظات إشتعلت النار مجددا .

وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا ، قام بإطفائها للمرة الثانية ثم أخذ قيلولة، و في حدود الساعة الثانية زوالا بعد استيقاظه. شاهد إنتشار النيران في الأحراش والأشجار المتواجدة. بالقرب من المدجنة ليسارع على الفور وبرفقة سكان القرية لإخماد النيران.

وصرح المتهم “صفيان” قي الجلسة انه قام بتنظيف المدجنة الخاصة به الواقعة بالمكان المسمى قرية بوحيثم بلدية بوحمزة ولاية بجاية. وبعدها قام بحرق النفايات بجانب المدجنة داخل برميل حديدي بإستعمال ولاعة. ثم كلف العامل لديه المسمى المتهم “أ.محمدؤ بإخمادها وإطفاء النار بعد انتهاء عملية حرق النفايات كليا. وتوجه حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30) باتجاه مدينة اقبو، واثناء عودته الى منزله تلقى اتصال هاتفي من طرف محمد يستنجده كون ألسنة النيران قد انتشرت في أماكن متفرقة بالأراضي المجاورة للمدجنة.

مضيفا انه حينها توجه مباشرة فوجد بعين المكان كل الجيران تعاونوا على إخمادها بواسطة أغصان الأشجار والمياه ونظرا الألسنة النار القوية لم يتمكنوا من السيطرة عليها إلى أن التحق أفراد الدرك الوطني وكذا أفراد الحماية المدنية لاخماد النار نهائيا ،ونفى كلا المتهمين حرقهما الغابات لاغراض سيئة.