الحبس لفلاح يقوم بترويج المؤثرات العقلية بسطاوالي

ادانت محكمة الجنح بشراڨة فلاح في العقد الثالث من العمر بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة مع امر الايداع من الجلسة. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة،و ذلك بعد قيامه بعرض المخدرات و المؤثرات العقلية على الغير.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة التي تمت بناءا على اجراء المثول الفوري. بعدما تمكنت مصالح الامن. من توقيف شخص متلبس بحيازته لاكثر من 100 قرص من المؤثرات العقلية. من نوع بريڨابلين ويقوم بعرضها على الغير وسط احراش سطاوالي. كما تم حجز مبلغ مالي معتبر ناتج عن عائدات ترويج هذه السموم.

ومثل المتهم أمام محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم ،حيث انكر التهم الموجهة له و صرح لهيئة المحكمة انه فلاح لا علاقة له بالمؤثرات العقلية. و عن الاقراص التي تم ضبطها بحوزته اجاب المتهم انه. سبق و ان اشتراها لوالده كونه مريض نفسيا،هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة مع امر الايداع بالجلسة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره .