الحبس لقاتل عائلته بأولاد صابر في سطيف

أمر قاضي التحقيق، اليوم الثلاثاء، بإيداع قاتل عائلته بأولاد صابر، في سطيف، الحبس.

وتوبع قاتل عائلته، في تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتم العثور، الأحد الماضي، على أربع جثث داخل منزلهم العائلي بأولاد صابر بولاية سطيف .

وحسب مصدر النهار أون لاين، فإن الجثث تعود لثلاث أبناء وأمهم يشتبه أن يكونوا قد تعرضوا للخنق من طرف والدهم.

وأضاف نفس المصدر، أن القاتل “ح.ب” 47 سنة سلم نفسه بعد الجريمة.

للإشارة، القاتل قام بشنق أولاده بعد أن يدخل إلى غرفة معزولة كل واحد على حدى ويقوم بخنقه بواسطة حبل.