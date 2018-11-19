الحبس لقاصر نشر صور مفبركة على إنستغرام لتشهير والابتزاز في تبسة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بتبسة قاصر يبلغ من العمر 16 سنة بتهمة التشهير والابتزاز عن طريق نشر صور مفبركة عبر إنستغرام قصد تشويه السمعة.

وأوضحت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية أن تفاصيل القضية تعود إلى تقدم فتاة تبلغ من العمر 20 سنة لإيداع شكوى ضد شخص قاصر.

والذي كان يستغل حساب إلكتروني مزيف عبرموقع “إنستغرام” يقوم فيه بنشرصور مفبركة مع كتابة اسم ولقب الضحية قصد تشويه سمعتها.

كما قام بنشر صورا مفبركة مخلة بالحياء تحمل بيانات الضحية ومعلوماتها الشخصية قصد الإساءة لها ولعائلتها لإبتزازها والحصول على مبالغ مالية.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية هذا الشخص الذي كان يستخدم حساب والده الإلكتروني ليتم حجز هاتفه الخاص وإخضاعه لتفتيش إلكتروني معمق.

ليتبين أن الالقاصر كان بسير صفحة الحاملة لهذا الاسم المستعار ليعترف بقيامه بنشر مجموعة من الصور الخاصة بالبنات بهدف ابتزازهم