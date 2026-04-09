الحبس لكهل اعتدى على زوجته بالضرب أمام أطفالها

فتحت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الخميس ملف قضية كهل قام على خلفية اعتدائه على زوجته وضربها بحضور الابناء القصر.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها الضحية في العقد الرابع من العمر ضد زوجها الذي قام بالإعتداء،عليها بالضرب بواسطة أمام أطفالها القصر الأمر الذي سبب لها عجزا لمدة 10 ايام وأكدت أن زوجها قام بتوجيه لها عدة ركلات، خاصة وانه معتاد على ضربها ، كما اضافت ان لديها طفل مريض مصاب بالتوحد وهي التي تقوم برعايته لوحدها ، الأمر الذي جعلها تقيد شكوى ضده أمام مصالح الأمن بالضرب و الجرح العمدي ضده

المتهم مثل امام هيئة المحكمة واعترف بضرب ، واعابت المحكمة عليه اعتداء الجسدي على زوجته وأكدت أن الصور المدعمة بالملف تثبت حجم الضرر الذي لحق بالضحية وأن ملامحها بالجلسة تؤكد أيضا حجم الضرر المعنوي.

دفاع الضحية نوه خلال مرافتعه أن التصريحات وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تؤكد الجريمة التي قام بها المتهم وأن أركان التهمة ثابتة في حقه وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 120 مليون سنتيم وعليه وامام ما تقدن التمس ممثل الحق العام توقيع 18 شهر حبسا نافذا ، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ 30 افريل .