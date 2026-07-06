الحبس لكهل انتحل اسم شقيقه للتهرب من العقاب

فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الاثنين، ملف قضية شاب في العقد الخامس من العمر. انتحل صفة شقيقه للتهرب من العقاب والمتابعة الجزائية.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى قيام المتهم (ع.ن) البالغ من العمر 52 سنة بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال. لقيامه بانتحال صفة شقيقه للتهرب من المسؤولية الجزائية في قضية تتعلق بالمخدرات وصدر ضده أمر بالقبض.

ووجّهت للمتهم (ع.ن)، أثناء مثوله أمام قاضي الجلسة بموجب إجراءات المثول الفوريـ تهمة انتحال اسم الغير للتهرب من المسؤولية الجزائية. حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرّح بأنه بعد تم تفتيشه من قبل عناصر الأمن تم العثور بحوزته على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بشقيقه الذي ضيعها في سيارته. ولم ينتحل أي صفة. ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته من التهمة المنسوبة إليه.

في حين طالب ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط ضد المتهم عقوبة عامين حبسا نافذا. و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

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