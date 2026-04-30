الحبس لكهل نصب على مواطن بعد ايهامه باستيراد سيارات برخص المجاهدين

فتحت اليوم الخميس محكمة الجنح بشراقة ملف قضية كهل في العقد الخامس من العمر قام بالنصب على المواطنين ويوهمهم بإستيراد لهم سيارات من فرنسا برخص اتصال المجاهدين.

المتهم (ب.ف) المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن قليعة مثل صبيحة اليوم امام هيئة محكمة الجنح بشراقة وجهت له جنحة النصب. بعد شكوى رفعها ضده احد الضحايا المدعو (ف،ح) تفيد ان المتهم نصب عليه واوهمه بإستيراد له ثلاثة سيارات برخصة المجاهدين من نوع (كونغو) بقيمة مليار و 70 مليون سنتيم. كما اكد الضحية انه سدد للمتهم المبلغ الكامل من بينها حق العبور و حق الجمركة. وبعد منحه الاموال حاول الضحية الاتصال بالمتهم الذي تهرب منه كونه متواجد بتيميمون وبعدها فر و لم يظهر له اي اثر. فيما صرح المتهم انه كان يدين لضحية دين بقيمة تتجاوز 200 مليون سنتيم وليس له اي صلة بالنصب. فيما اكد الشاهد ان الضحية منح له مبلغ 700 مليون سنتيم داخل محل. أما باقي النقود لا يعلم بها

فيما صرح الضحية ان المتهم اوهمه ان لديه خاله وكيل عبور يقوم باستيراد السيارات برخص المجاهدين من فرنسا. ويقوم باعادة ببيعها. واكد انه قام بمنح المتهم مبلغ بقيمة مليار و 70 مليون سنتيم لجلب له ثلاثة سيارات من الخارج. والتمس الضحية تعويض المبلغ مليار و 70 مليون سنتيم .

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضد المتهم ثلاثة سنوات حبسا نافذا .

هذا وقد اكد دفاع المتهم ان الضحية قدم شاهد لم يكن حاضر بتاريخ الوقائع. والتمس استبعاده كونه موظف عند المتهم. وان العلاقة التي تربط موكله بالضحية هي علاقة تجارية بحثة ، والتمس افادته بالبراءة. هذا وقد حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى 7 ماي الداخل .