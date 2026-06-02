الحبس للتكتوكور “أسامة” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق

مثل عشية اليوم الثلاثاء بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المدعو “ع. أسامة” المتواجد رهن الحبس المؤقت. لمحاكمته في قضية تتعلق بتحريض القصر على الفسق.

هذا وقد قرّرت قاضي الجلسة تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 9 جوان بطلب من هيئة دفاعه. كما تأسس أيضا الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال.

وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر. والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلة بالحياء للمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ،(التيكتوك). ليتم على إثرها توقيفه مباشرة ومباشرة التحقيقات معه.

ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم من بينها تحريض قصر على الفساد ، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور ،اهانة هيئة نظامية ، التحريض على الفسق ، بيع أصول افتراضية.

