الحبس  للتيكتوكر معرف محمد رمزي بعد عرضه للجمهور أشياء مخلة بالحياء 

أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة التيكتوكر محمد رمزي الذي قام عرض أشياء مخلة بالحياء للجمهور. بعقوبة شهرين حبسا موقوفة النفاذ، مع تغريمه 500 ألف دج.

وجاء هذا الحكم بعد استئنافه وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد. حكم البراءة الذي صدره في حقه، لمتابعته بتهم الفعل العلني المخل بالحياء، و عرض أشياءً مخلة بالحياء للجمهور.

و بالرجوع إلى تفاصيل القضية، تمت متابعة المتهم بعد نشره لفيديوهات مخلة بالحياء و النظام العام و الأداب العامة. و الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرضه قرائته لأفكار وألعاب الخفة. مع ترويجه لفيديو يتعلق بتجربة العناق في الجزائر بين الجنسين. وهي تجربة اجتماعية رآها أول مرة لدى أحد صناع المحتوى في أوروبا إسمه zasta. والتي اعتبرها المتهم بعد استجوابه من قاضي الجلسة، أنه كان معجبا بالمحتوى الذي يقدمه هذا الأخير. و أن هدفه من خلال نشر هذا المحتوى في الجزائر كان من أجل نشر الحب والسلام بين الجزائريين. مضيفا بذلك أنه مارس ألعاب الخفة مع الجميع حتى مع الأفارقة اللاجئين والمتسولين في الشوارع وذوي الهمم كونه لاعب خفة.