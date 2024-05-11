الحبس لمتهمين في فضيحة تعاونية بيماريستان العقارية بباتنة

قامت أمس مصالح الأمن الحضري الثالث بباتنة بتبليغ صورة قرار نهائي بالحبس لمتهمين في قضية تعاونية بيمارستان بولاية باتنة عن جنحة النصب التي أدينا بسببها.

ويتعلق الأمر بالمتهمة “س ش” سكرتيرة تعاونية بيمارستان العقارية عن جنحة النصب التي أدينت بسببها بعام حبس نافذ. وغرامة 100000 دج الصادر في القرار الجزائي رقم 05717/20 الصادر بتاريخ 2/2/2021 عن مجلس قضاء باتنة.

كما قامت مصالح الشرطة بنفس الإجراء وهو تلبيغ صورة قرار نهائي بالحبس في حق المتهم في نفس القضية”ج ع”. امين مال تعاونية بيمارستان عن جنحة النصب التي أدين بسببها ب 3 سنوات حبس نافذ وغرامة تقدر ب 100000 دج.

يذكر أن هذا التبليغ تم بعد ترصد طويل للمتهمين وتقيفهما قبل تقديمهما للنيابة العامة وتبليغهم بالقرار بعد أكثر من 3 سنوات من التهرب، وهذا في انتظار استكمال الاجراءات ضد المتهم الرئيسي “و م” المنتحل لصفة مدير تعاونية بيماريستان والذي صدر في حقه هو الاخر حكما بالحبس النافذ في واحدة من أقدم وأكبر فضائح القضايا العقارية بولاية باتنة.

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