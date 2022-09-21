الحبس لمحامية أدخلت مهلوسات لنزيل بسجن الحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بالعاصمة اليوم الأربعاء، بايداع محامية من نقابة بومرداس رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بعد توقيفها متلبسة بادخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية الى سجين نزيل بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وحسب المعلومات التي تحوزها ” النهار” حصريا، فان عملية الاطاحة بالمحامية المتهمة، جاء في أعقاب ضبطها في حالة تلبس بالجرم. وهي تهم بزيارة موكليها المتواجدين بالسجن ويقدر عددهم ب7 متهمين موقوفين. متأسسة في حقهم كانت بصدد زيارتهم في اطار التحقيق.

وقالت ذات المصادر أن المتهمة ضبطت متلبسة بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابيل يقدر عددها ب76 قرص مهلوس. بالإضافة الى قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي يقدر وزنها ب16غرام.

وحسب المعلومات المتوفرة ايضا فان المتهمة، انتهجت خطة محكمة لتمرير الممنوعات الى المؤسسة العقابية. من خلال تقسيم كمية الاقراص المهلوسة، بلف كل قرصين بداخل قطعة قماش.

هذا وبعد انكشاف امر المحامية من قبل اعوان الامن التابعين للمؤسسة العقابية. تم توقيفها وحجز الممنوعات، واحالتها الى التحقيق.

والجدير بالذكر أن الجريمة هذه تعد الثانية في ظرف 6 أشهر حيث سبق وأن حدث وان تم ضبط محامية حامل. تدعى ا.د” تابعة لنقابة العاصمة. متلبسة بادخال المخدرات الى سجين متأسسة في حقه في قضية جنائية. وعليه تم توقيفها وايداعها رهن الحبس ثم الحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية من طرف مح محكمة الحراش .