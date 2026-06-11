الحبس لمروجة خطاب الكراهية ضد منطقة بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن بولاية الجزائر مشتبهًا فيها قامت بطرح منشور يتضمن خطاب الكراهية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وأوضحت المصالح ذاتها، في بيان لها، أنه على إثر رصد مقطع فيديو عبر حساب إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن توجيه خطاب الكراهية ضد منطقة معينة من العاصمة باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وقامت فصيلة المساس بالآداب العامة بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة.

وأسفرت التحرّيات عن تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني “تيك توك” وتوقيفها، مع استرجاع الجهاز الإلكتروني المستعمل (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية، كما ضبطت بحوزة المعنية قطعة مخدرات (كيف معالج) من أجل الاستهلاك الشخصي.

تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي وفق ملف إجراءات جزائية، ليتم وضعها رهن الحبس المؤقت.